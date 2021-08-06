بعد انفصالهما: صورة تجمع عمرو دياب بدينا الشربيني تثير التكهنات!

بعد الجدل الذي أثارته صورة تم تداولها مؤخرا يجتمع فيها كل من النجم عمرو دياب و النجمة دينا الشربيني، تبين أن الصورة هي صورة مجمعة لهم ؛ حيث أن عمرو دياب تصور منفرداً، كما تصورت دينا الشربيني أيضا بمفردها ليتم جمع بعد ذلك الشخصيات، و تبين ان موعد التقاط الصورة كان قبل انفصال الهضبة ودينا الشربيني بشهر، حسب موقع صدى البلد.

هذا و تداول عدد كبير من جمهور الهضبة عمرو دياب ، صورة له مع حبيبته السابقة - الفنانة دينا الشربيني - وهي على يمينه، وعلى يساره النجمة يسرا، ويحيطهم عدد كبير من النجوم. وتسائل الكثيرون حول حقيقة عودة عمرو دياب لحبيبته دينا الشربيني مرة أخرى، ولكن تبين أن الصورة من كواليس إعلان لإحدى منصات الفيديوهات التي يشارك بها عدد كبير من النجوم على راسهم الهضبة، ولم يتم التأكد من عودة الثنائي للارتباط مجددا.

يأتي ذلك بعدما، واجهت الفنانة دينا الشربيني موقفا محرجا خلال حضورها العرض الخاص لفيلمها (البعض لا يذهب للمأذون مرتين).

ووجه إليها أحد المراسلين سؤالا عن المطرب عمرو دياب وقال :( لماذا وضعت صورة لابنة عمرو دياب في عيد ميلادها؟ هل تحاولين التمهيد للعودة إليه مرة أخرى؟).

وهو ما جعل دينا الشربيني تنفعل وانسحبت من أمام الكاميرات، وقالت:(انتوا فظاع امسحوا التقرير دا بعد اذنكوا).

وتعود الواقعة التي سأل بشأنها المراسل، إلى مشاركة نور عمرو دياب، ابنة الفنان عمرو دياب، جمهورها بصورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، في وقت سابق، ونالت الصورة إعجاب متابعيها، وتفاعلت الفنانة دينا الشربيني مع الصورة، حيث حرصت الضغط على زر الإعجاب أسفل الصورة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التى يحرص فيها الطرفان على التفاعل مع بعضهما البعض، رغم انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، ما جعل البعض يذهب إلى إمكانية عودة الثنائي إلى بعضهما من جديد.

و في المقابل، أكدت مصادر أن كلا النجمين يسعيان لعدم الاحتكاك رغم تواجدهما في نفس الأماكن ومع أصدقاء مقربين لهما، و أن عمرو دياب لم يعد يشغله أمر دينا الشربيني خصوصا بعد أنباء ارتباطه عاطفيا بمواطنتها الفنانة هدى المفتي والتي ظهرت معه في الفيديو كليب الأخير له، بينما الشربيني نفسها كانت قد قررت طيّ هذه الصفحة نهائيا من حياتها.