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بعد ايقافها عن الغناء، شيرين عبد الوهاب تتلقى الدعم من محمد صلاح..وهذا ما قالته

بعد ايقافها عن الغناء، شيرين عبد الوهاب تتلقى الدعم من محمد صلاح..وهذا ما قالته
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