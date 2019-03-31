بعد ايقافها عن الغناء، شيرين عبد الوهاب تتلقى الدعم من محمد صلاح..وهذا ما قالته

محمد صلاح..شيرين عبد الوهاب

كشفت شيرين عبد الوهاب عن استقبالها رسالة دعم من اللاعب الدولي محمد صلاح، حيث حملت الرسالة في طياتها نوعًا من الدعم المعنوي لها، خاصة بعد قرار إيقافها عن الغناء واتهامها بالتطاول والإساءة لمصر بسبب ما قالته في حفلها الأخير في البحرين.

وقالت شيرين خلال إحيائها لحفلها الأخير في القرية العالمية في دبي يوم الجمعة، أنها تلقت مكالمة من نجم نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأعرب عن دعمه الكامل، ومساندته لها في هذه الفترة العصيبة بعدما أصدرت نقابة الموسيقيين قرار إيقافها عن الغناء.

وقالت شيرين في مقطع الفيديو الذي أفصحت فيه عن تلقيها رسالة من محمد صلاح: " أنا عايزة أقولكوا حاجة فرحتني اوي وخليتني جامدة..غير انكم موجودين معايا في الحفلة..انا صحيت الصبح من يومين على مكالمة حد بتحبوه أوي واتصل بيا عشان يقولي انتي كويسة واحنا بنحبك وخليكي جامدة..محمد صلاح".

View this post on Instagram A post shared by أخبار النجوم ومشاهير العرب (@news__alnjo0m) on Mar 30, 2019 at 1:14am PDT

الجدير ذكره، أن التحقيق لا يزال جاريًا حتى الآن فيما يخص الفيديو الذي ظهرت فيه شيرين على المسرح في البحرين وقالت: "أنا هنا اتكلم براحتي..في مصر يسجنوني"، حيث أكد محاميها حسام لطفي أن الكلام تم اجتزاؤه، وتم دبلجة الفيديو حتى تقع شيرين تحت المسائلة القانونية.