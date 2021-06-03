بعد تداول هذا الهاشتاج المسيء لها: رانيا يوسف تلجأ الى مباحث الانترنت!

فوجئت الفنانة رانيا يوسف بتداول هاشتاج مُسىء ضدها بعد أن قامت بنشر صورا من رحلتها إلى مدينة برشلونة في إسبانيا، ظهرت فيها مع خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة أمام أحد المطاعم.

وأعلنت رانيا يوسف عن لجؤها إلى مباحث الإنترنت، ضد كل شخص لكل من شارك وتداول هذا الهاشتاج، وكتبت عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): (سيتم تقديم بلاغات بصور وسكرين شوت لكل التويتات المشاركة بالهاشتاج المُسىء).

وقامت الفنانة رانيا يوسف بنشر تلك التعليقات على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك) قائلة :( قمه الوقاحه وقله الادب علشان صوره اتصورتها ... قبلت الضحك وقولت طبيعي مش لازم نقف علي كلمه عاديه انما توصل لهاشتاج عنوانه قذر زي كل شخص مشارك فيه لمجرد ان واحده ست شجعت الكوره او بتتكلم عنها .. متحرشين أقذر من بعض بكل واحد مشارك في الهاشتاج ده .. متحرشين ولازم يتفضحوا).

جدير بالذكر أن رانيا يوسف شاركت في مسلسل (ملوك الجدعنة) من بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعمرو عبد الجليل وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ويوسف شعبان وصبري فواز والفنانة اللبنانية سانتيا خليفة.

مسلسل (ملوك الجدعنة) هو من سيناريو وحوار ورشة عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى و من إنتاج خالد الصباح صادق الصباح.