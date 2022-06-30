بعد ترجيح اختطافها:آمال ماهر تظهر للجمهور و تفجر هذه المفاجاة

فجرت الفنانة آمال ماهر مفاجأة في أحدث ظهور لها، مطمئنة جمهورها على حالتها الصحية ولاسيما بعد شائعات اختفائها، وكشفت عن عودتها لنشاطها الفني قريبا

وقالت الفنانة في فيديو مسجل: (مساء الخير، أنا بخير الحمد لله، حبيت اطمنكم عليا، معلش الفترة اللي فاتت معرفتش أكون متواجدة معاكم، كان عندي كورونا، والحمد لله تعافيت، وأول ما تعافيت حبيت اطمنكم ).

و تابعت: (أنا حقيقي ممتنة، لكم الحب والخوف اللي شفته ولمسته، الحمد لله، وده إن دل عن شيء، يدل عن أن ربنا راضي عني).

واستكملت: (لإني شايفة كم الحب الهائل والكبير، أنا بشكركم من كل قلبي، جمهوري العربي، وبحب أهني الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو، وكل سنة وإنتم طيبن وأنا بخير، وأحب أقول لكل جمهوري انتظروني قريب).

بدوره علق طارق مرتضى المستشار الاعلامى لنقابة الموسيقيين على ظهور آمال ماهر، وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج (رأي عام) و قال: (إن النقابة ليس لها دور في اقتحام حياة الأعضاء وتم التأكد من حالتها الصحية والطمأنة عليها بعد ظهور العديد من الشائعات حول اختفائها وأسرة الفنانة أكدت أنها بخير وظهرت اليوم لتطمئن جمهورها).

وأضاف مرتضى: (السوشيال ميديا ضخمت الموقف، وأوصلت الموضوع لقمة الهرم.. أمال ماهر أكدت أنها كانت مريضة بفيروس كورونا ولم يكن هناك داعي لحالة الافتكاسات اللي حصلت).

وتابع المستشار الاعلامي لنقابة الموسيقيين: (هناك سيناريوهات غريبة انتشرت حول وضع المطربة أمال ماهر، ولم يتوقف الأمر على نشطاء السوشيال ميديا، بل هناك إعلاميين تدخلوا في الأمر ووضعوا سيناريوهات خيالية عن حالة أمال ماهر، وساهموا في نشر الشائعات، ولكن آمال ماهر بخير وهو ما أكدت عليه النقابة منذ انتشار الشائعات للمرة الاولى).

يذكر أن الكثير من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي زعمت تعرض آمال ماهر للاختطاف والخطر، وبعد ساعات من انتشار هذه التغريدات، نشرت آمال ماهر صورة لها على البحر، ليكون أول ظهور لها منذ إعلان اعتزالها الغناء وابتعادها عن الوسط الفني في 2 يونيو/حزيران 2021.