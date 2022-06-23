بعد الاعتزال و أنباء عن اختطافها: هكذا طمأنت آمال ماهر جمهورها

ردا على أنباء اختفائها واختطافها، التي انتشرت خلال الفترة الماضية على مواقع التواصل، نشرت المطربة آمال ماهر، مجموعة صور لها أثناء استمتاعها بأجازة الصيف، في أول ظهور لها بعد فترة من الغياب.

هذا وانتشرت مؤخرا بعض الأخبار المثيرة للقلق حول اختطاف آمال ماهر، والاعتداء عليها جسدياً داخل السجن ومرورها بحالة نفسية وجسدية صعبة، لترد علي ذلك أمال ماهر وتقوم بنشر صور لها وهي تقضي العطلة الصيفية ، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير (فيسبوك) فتظهر وهي تستمتع بها علي البحر بإحدى المدن الساحلية، وعلقت عليها قائلة (أجواء صيفية...اشتقت لكم) ليرد عليها الجمهور معبرين عن اشتياقهم لها وطالبوها بمحادثاتهم مباشرةً عن طريق تقنية المباشر، والرجوع إلى الغناء.

المطربة المصرية كانت قد أعلنت ابتعادها عن الوسط الفني في 2 يونيو/حزيران 2021، وكتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: (جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء، وإن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا، أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله.. شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج استمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. وشكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا.. الإنسانة المصرية آمال ماهر).

يذكر ان أغنية (اللي قادرة)، هي آخر الإصدارات الغنائية لآمال ماهروالتي حققت نجاح جماهيري كبير وسجلت ملايين المشاهدات عبر المنصات الموسيقية الشهيرة، والتي تم طرحها كتتر غنائي لمسلسل (ليه لأ) في جزئه الأول ، وهي من كلمات نادر عبد الله، ألحان وتوزيع خالد عز.