بعد تسجيلها أسرع طلاق في الوسط الفني.. المطربة زرين أوزار ترفع دعوي ضد طليقها النصاب!

في تصريح خاص من فوق خشبة مسرح بورصة، شكرت زرين أوزار محبيها لدعمهم إياها في أيامها الصعبة التي عاشتها بخصوص الزواج الذي لم يستمر سوى ٣٦ ساعة.

وكشفت زرين (61 سنة) أنها رفعت دعوى ضد طليقها النصاب مراد أكينجي الذي يصغرها ب ٢٧ عاماً، والذي أدى زواجها منه لتعرضها لانتقادات واسعة بسبب فارق السن بينهما وإصرارها على ارتداء فستان زفاف.

إلا أن فرحة زرين لم تدوم طويلا، حيث اكتشف أن زوجها الشاب يقوم بالنصب على كبار السن من أجل أموالهن.

وقالت زرين أنها ستلاحقه قضائيا لما سببه له من ألم نفسي وبدني وصدمة نقلت على أثرها للمستشفى، بينما لم تكشف النجمة تفاصيل تعرضها للنصب.