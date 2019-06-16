أمينة غولشن ومسعود اوزيل في اول ظهور لهما بعد الزفاف!

انتشرت عبر عدد من مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعتبر الظهور الأول للفنانة التركية أمينة غولشن مع زوجها لاعب كرة القدم مسعود اوزيل في اول ظهور علني لهما بعد الزواج.

الصورة تم التقاطها من حفل زفاف خاص حضره الثنائي، وظهرا بالصورة في وضع رومانسية وهما ممسكان بيد بعضهما البعض، وتألقت غولشن بالصورة بفستان فضي براق، أما أوزيل فتألق بقميص باللون الأبيض وبنطلون أسود.

وكان الثنائي اوزيل وغولشن قد احتفلا بزواجهما قبل أسبوع تقريبًا بإقامة حفل زفاف ضخم حضره عدد من نجوم ومشاهير تركيا، وشهد عليه الرئيس التركي طيب رجب أردوغان.

وكشفت بعض المصادر أن الثنائي طلبا من الحضور عدم إحضار هدايا لهما واستبدالها بالتبرع للأطفال المحتاجين، كما قام أوزيل قبل زفافها بالتبرع بقيمة 1000 عملية للأطفال الفقراء وخصوصًا أطفال اللاجئين السوريين المتضررين من الحرب.

يُشار إلى ان لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل كان قد ارتبط بقصة حب مميزة مع ملكة جمال تركيا السابقة والفنانة أمينة غولشن، وتوجا هذه العلاقة بالزواج مؤخرًا.

للمزيد من قسم مشاهير تركيا: