بعد تصريح (المؤخرة):رانيا يوسف بريئة من تهمة الفعل الفاضح والإفساد

وجهت الفنانة رانيا يوسف، الشكر للقضاء بعد أن قضت محكمة جنح قصر النيل، اليوم، ببراءتها من ارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، وذلك في أول تعليق نشرته عبر ستوري حسابها على موقع التواصل الإجتماعي (إنستجرام). وعلقت عليه: (شكرًا القضاء المصري، سيظل القضاء المصري راعي الحقوق والحريات)، حسب موقع اليوم السابع.

يأتى هذا بعدما قضت محكمة جنح قصر النيل ببراءة الفنانة رانيا يوسف، بتهمة ارتكاب جريمة الفعل العلنى الفاضح والإفساد وازدراء الأديان ونشر بيانات كاذبة، بينما قررت المحكمة تأجيل دعوى أخرى مقامة ضدها لجلسة 28 الشهر الحالي، وشهدت الجلسة عدم حضور الفنانة رانيا يوسف، بينما حضر مقيم الدعوى.

وكان المحامي أشرف فرحات قدم بلاغًا ضد رانيا يوسف، وأقام ضدها دعوى اتهمها فيها بأنها في أحد اللقاءات التليفزيونية ظهرت رانيا يوسف في حوار مع المذيع نزار الفارس، مقدم برنامج مع الفارس والذي أذيع على إحدى الفضائيات، وتحدثت عن بروز مؤخرتها.

وكانت النجمة رانيا يوسف أصدرت بيانًا صحفيًا حول لقائها مع قناة الرشيد العراقية التي حلت ضيفة عليها الشهر الماضى وأثارت جدلاً واسعًا، بسبب تصريحاتها عن مؤخرتها والحجاب والدين، وهو ما جعل بعض المحامين يرفعون دعاوى قضائية ضدها بتهمة ازدراء الأديان.