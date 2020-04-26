بعد تعليقات الغزل من الجمهور عليها..ياسمين تستعين بزوجها للرد!

عُرضت منذ قليل حلقة ياسمين صبري من برنامج "رامز مجنون رسمي" والتي أصبحت حديث السوشال ميديا في غضون دقائق قليلة.

تعليقات الجمهور كانت مليئة بالغزل لجمال ياسمين، وحتى أن الجمهور بدء يحسد زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة عليها.

ياسمين لم تنتظر وباشرت برد قوي على الغزل الذي تتلقاه بمشاركة صور لها برفقة زوجها عبر حسابها الرسمي في إنستجرام وعلقت عليها بـ "سيد الرجال".

يذكر أن ياسمين وأبو هشمية قد تزوجا مؤخراً في حفل عائلي صغير إقتصر على الأهل إلتزاماً بالتعليمات المفروضة في مصر بسبب فيروس كورونا المنتشر، وإختارت ياسمين فستان أبيض قصير بسيط وحذاء من نفس اللون وبدت غاية في البساطة.

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