بعد حذف أغنية (العقد) من على (يوتيوب): إليسا توضح

البوابة-كشفت المطربة اللبنانية اليسا عن سبب حذف أغنيتها الجديدة (العقد) من قناتها بموقع الفيديوهات (يوتيوب).

وكتبت اليسا عبر تطبيق (إكس): (عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية !!!").

وكان جمهور إليسا فوجئ بحذف أحدث أغانيها (العقد)من موقع (يوتيوب) مساء الأحد، وعرض (يوتيوب) رسالة توضح أن شركة (وتري) للإنتاج قامت بحجب فيديو الأغنية، بسبب احتوائها على محتوى خاص بالشركة يقع تحت مظلة حقوق النشر و الملكية.

يشار الى ان كلمات أغنية (العقد )ن كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في أول تعاون فني بينهما، و هي من ألحان محمد يحيى، و توزيع جلال حمداوي.



