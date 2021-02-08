بعد حلقة "المؤخرة" المثيرة للجدل..الإعلامي نزار الفارس يقاضي رانيا يوسف لهذا السبب!

يبدو أن تصريحات الفنانة رانيا يوسف عن مؤخرتها وإطلالاتها الجريئة في اللقاء الذي حلت فيه ضيفة على الإعلامي العراقي نزار الفارس لم تمر مرور الكرام، حيث تصاعدت الأزمة بين الطرفين وخاصة بعد الضجة الكبيرة التي حدثت على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب الحلقة.

واتهمت رانيا يوسف الإعلامي نزار الفارس بتزييف الحقائق، وعدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي وأنه تعمد إظهارها بشكل غير لائق، كما قالت رانيا إنه غير فحوى حديثها وتعمد إظهار لقطات مجمعة من الحوار تعطي معنى زائفا ومشوها لحقيقة ما قيل على طول مدة الحوار، مؤكدة تقديم شكوى رسمية ضده للسفير العراقي في القاهرة.

من جهته، أكد الإعلامي نزار الفارس على نيته لتحريك دعوى قضائية ضد رانيا يوسف يتهمها فيها بالتشهير، وجاء في البيان الصادر عن مكتب وكيله القانوني في مصر: " كما يعلم الجميع لقد قام الإعلامي نزار الفارس باستضافة الفنانة رانيا يوسف ببرنامجه (مع الفارس) والمذاع على قناة الرشيد العراقية وانتقل الإعلامي نزار الفارس وفريق عمله للقاهرة بعد أن نسقت لهم الفنانة مكان التصوير داخل أحد أرقى فنادق القاهرة".

وتابع: " عند التحضير للتصوير أبدت الفنانة المصرية الموافقة الكاملة على كافة الأسئلة إلا سؤال واحد فقط يتعلق بحياتها الشخصية وهو ما احترمه نزار الفارس و بالفعل تم تصوير الحلقة وعقب انتهائها أبدت الفنانة سعادتها بالعمل والحوار وطلبت حضورها إلى بغداد في اقرب فرصة".

وأضاف البيان: "سريعا تبدل الحال وفوجئ الإعلامي نزار الفارس بهجوم الفنانة المصرية على شخصه والنيل من مهنيته وكان هذا ناتج عما تعرضت له الفنانة رانيا يوسف من هجوم على مواقع التواصل الاجتماعي وإقامة العديد من الدعاوى القضائية ضدها وهو أمر ليس له علاقة من قريب أو بعيد بالإعلامي نزار الفارس وأن ما تتعرض له الفنانة المصرية ردا على إجابتها في أثناء الحوار".

وأردف البيان: "تمادت الفنانة المصرية رانيا يوسف وألصقت بالإعلامي نزار الفارس اتهاماً بأنه اقتص أجزاء من الحوار وقام بتجميع تلك المقاطع لتغير معنى ماقالته أو ما قصدته الفنانة رانيا يوسف وهي أمور إن صحت في حق الإعلامي نزار الفارس لباتت جريمة شرف إعلامية وتخالف كل المواثيق وأخلاقيات المهنة، ولكن حقيقة الأمر أن السيد الإعلامي نزار الفارس لم يرتكب ثمة خطأ في حق الفنانة رانيا يوسف ولم يتم اقتطاع أي جزء من الحوار نهائياً بل على العكس حين طلبت الفنانة رانيا يوسف حذف سؤال الحجاب وردها عليه، تم الاستجابة لها حرصاً عليها ولما تعرضت له من هجوم".

واختتم البيان: "نظرًا لما بدر من الفنانة رانيا يوسف وهجومها المستمر على شخص الإعلامي نزار الفارس وما ترتب عليه من أضرار مادية وأدبية جسيمة قد طالته فلم يجد أمامه سوى اللجوء إلى القضاء المصري لاقتضاء حقه القانوني، وسوف يقدم كافة المستندات أمامه للفصل في صحة ما تدعيه الفنانة رانيا يوسف".

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