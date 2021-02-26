بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة: شيري عادل تطلب الدعاء

أكدت النجمة شيري عادل أنها خضعت لعمليه دقيقه ناجحة في الساعات الماضية وأنها لا تزال تمكث في المستشفى.

أضافت شيري عادل: ( الحمد لله عملت العملية بس تعبانة شوية ودة طبيعي وأطمئن كل جمهوري أنني بخير)، حسب موقع صدى البلد.

واختتمت: (العملية كانت صعبه شويه ولكن الحمد لله ستتحسن حالتي وأرجو من متابعيني الدعاء لي بأن يتمم شفائي على خير ) .

وكانت شيري عادل، قد تصدرت مؤشرات البحث في (جوجل) خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد خضوعها لعملية جراحية دقيقة.

يذكر أن احدث أعمال شيرى عادل حكاية (أمر شخصي) من مسلسل (إلا أنا) وشارك في بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمي، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، بينما تغيب عن السينما منذ 2017 حيث قدمت آخر أعمالها فيلم (فين قلبي) مع مصطفى قمر وإخراج إيهاب راضي.