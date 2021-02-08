بعد رحيل عزت العلايلي...الهام شاهين:(أصحابي بيروحوا والدور بقى عليا)

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن آخرة مرة رأت فيها عزت العلايلي، حيث كانت في جنازة الكاتب وحيد حامد، وكانت دموعه تغالبه حزناً على رحيل الأخير بعد صراع مع المرض.

ولفتت إلهام إلى أنه قال لها: (كل أصحابي بيروحوا والدور بقى عليا)، وذلك بعد وداعه للفنان الكبير محمود ياسين قبل عدة أشهر، ومشاركته في تشييع جنازته، وفق (لها).





وأكدت أن الساحة الفنية في مصر والوطن العربي فقدت إنساناً عظيماً قبل أن يكون فناناً أعظم، لأنه أثرى السينما والدراما التليفزيونية بالعديد من الأعمال المميزة التي ستتناقلها الأجيال واحداً تلو الآخر، مضيفة: (لا أملك حالياً سوى الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه المولى عز وجل فسيح جناته).

يذكر أن الفنان عزت العلايلي وافته المنية صباح يوم الجمعة وشيعت جنازته بعد صلاة العصر من مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، حيث دفن في مقابر العائلة.



وكشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن وفاة عزت العلايلي طبيعية، إذ توفى في منزله وهو نائم وبشكل طبيعي، ولا صحة لما تردد عن إصابته بـ(كورونا).



