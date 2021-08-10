بعد طرح عطره: عمرو دياب يطلق خط أزيائه العالمية الخاصة 34

أعلن النجم الكبير عمرو دياب عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم 34. وكان الهضبة قد أعلن في حفله الأخير بالساحل الشمالي أنه قام بإطلاق خط أزياء خاص به وسيظهر بموديلاته المختلفة في حفلاته.

وصرح عمرو دياب في بيان صحفي قائلا:(الجيل الجديد هم أول اهتمامي، لقد حرصت مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزء كبير من هذه المنتجات يتم تصنيعه في مصر وبمواصفات عالمية)، حسب موقع في الفن.

وتم العمل على المنتجات في سرية تامة منذ أكثر من عام من خلال فريق عمل كبير ومتخصص، والهدف هو تقديم منتجات بأعلى مستوي من الذوق والجودة.

وسيتم البدء في طرح المنتجات خلال شهر أغسطس/آب الجاري في أسواق مصر والسعودية والإمارات كمرحلة أولى يليها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وباقي الدول العربية كمرحلة ثانية.

وتأتي تلك الخطوة بعد أن أطلق عمرو دياب منذ أشهر عطره الخاص والذي يحمل اسم 34 أيضا، حيث تبين أن رقم 34 هي سنة ميلاد والدته نظرا لاعتزازه بها.

يذكر أن عمرو دياب يستعد لإحياء أضخم حفل غنائي في الماسة بالعلمين الجديدة يوم الجمعة القادم، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاذ التذاكر في وقت سابق في إشارة للإقبال الكبير على الحفل.