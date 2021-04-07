بعد عام على طلاقها..روان بن حسين تعتذر من طليقها وابنتها على الملأ..فما القصة؟ (فيديو)

حلت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين ضيفة على أحد البرامج مؤخرًا، وخلال اللقاء فاجأت الجمهور بتصريحات تحدثت فيها عن حياتها الخاصة وعن ما حدث في فترة طلاقها من زوجها الليبي محمد يوسف المقريف.

وفي سياق حديثها، أكدت روان بن حسين أنها ليست ضحية أحد، بل ضحية نفسها، وفاجأت الجميع باعتذارها من زوجها السابق رجل الأعمال الليبي محمد يوسف المقريف وابنتها وقالت: " أعتذر لنفسي لأبو بنتي لبنتي عن الخربطة التي سوّيتها على الملأ".

وأضافت: " أنا غلطت، أنا أهلي ربوني وعلموني اللي يغلط يعتذر ويعترف بغلطه واعترف اني ما كان المفروض اطلع واتكلم عن ابو بنتي بهذه الطريقة"، وتابعت: "كل ما تكبر لونا قدامي كل ما استوعب اللي أنا سويته غلط".

وأوضحت أنها تغيرت كثيراً منذ انفصالها عن زوجها حتى الآن، قائلة:"أنا تغيرت منذ وقت طلاقي حتي الأن للأنضج كل إنسان يمر بظروف صعبة يخرج أقوى، أنا أعاني نفسياً أكيد ولكن لا بأس بذلك".

الجدير بالذكر أن روان بن حسين صدمت الجميع قبل عام من الآن بخبر طلاقها، حيث كشفت وقتها عن تفاصيل صادمة حول نقل مرض جنسي لها من زوجها بسبب خيانته وعلاقاته غير الشرعية.

وعلقت في ذلك الوقت قائلة: " اكتشفت خيانة والد طفلتي لي مع فتيات الليل. لقد تعرضت لأذى نفسي لدرجة أني خضعت للعلاج، ولكن الحقيقة أن زوجي ذو شخصية سيكوباتية نرجسية، ورغم كل هذا حاولت العمل على إنجاح علاقتنا.. قد يبدو الأمر أشبه بمتلازمة ستوكهولم ولكنني أحببت الشخص الذي يؤذيني".

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