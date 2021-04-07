مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها و تنوه:(مش حامل..وحأخس حاضر!)

نشرت الفنانة مى كساب صورة لها مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا من احتفاله بعيد ميلاده ، وذلك ، عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و تجنبا للانتقادات والتنمر الذي تتعرض له مع كل صورة تنشرها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيادة وزنها ..نشرت الفنانة مي كساب صورة مع زوجها المغني اوكا مصحوبة بتعليق طريف (أنا مش حامل..وحأخس حاضر..شكرا لحبكم).

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي : (ربنا يخليكو لبعض - طول عمرك جميله - بحبكم اووووي).

من جهة اخرى، تشارك مي كساب في بطولة مسلسل ( فارس بلا جواز) بطولة مصطفى قمر و طارق عبد العزيز ومحمد ثروت و طارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين .

ويلتقي مصطفي قمر بـ 20 نجمة خلال أحداث المسلسل الذي ألفته فداء الشندويلي وإخرجه معتز حسام.