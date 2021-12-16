بعد عبدالمنعم عمايري وكندا حنا.. قبلة رومانسية ومشهد جريء يجمع مرام علي وهذا الممثل!

يبدو أن "القبلات الأخوية" في تزايد مستمر خلال السنوات الماضية، فبعد القبلة التي جمعت الفنان السوري عبدالمنعم عمايري وكندا حنا، ها نحن أمام مشهد جريء جمع الفنانة السورية مرام علي ويامن الحجلي في فيلم "أنا وأنت وأمي وأبي".

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مشهد جريء ومثير جمع مرام علي ويامن الحجلي في فيلم "أنا وأنت وأمي وأبي" الذي أصدر عام 2016. ورغم مرور أكثر من خمس سنوات على الفيلم إلَّا أن المشاهدين أبدوا غضبهم لانحطاط المستوى الدرامي في الأعمال السورية التي بدأت تتخذ مجرًا يتعدى الحدود المجتمعية والدينية.







وبعد موجة الجدل والغضب التي تعرضت لها في ذلك الوقت، صرَّحت مرام قائلة: "البوسة مع يامن الحجلي كانت اخوية ، وهو تمثيل ودراما، وهي محبة، لشو هالأنتـ.ـقاد كلو ، والدراما بحاجة دليل لتصير حقيقة ويصدقها المشاهد".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق مرام علي، فكتبت إحداهن: "وليش هالتبرير الي ما الو داعي فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية و أكثر الفنانات رقيا و احتراما لنفسها و للمشاهدين لم تبرر ما بررتيه".

وتابع آخر: "لك حاج تحطو تبريرات واعذار ماله طعمه ،، خربتو الدراما السوريه وشوهتو سمعته".

وأضاف آخر مستهجنًا: "ايش اللي صاير للفنانين السورين ملاحظه الفترة الاخيرة صايرين يبرروا في لقائتهم البوس والقبلة والمشاهد الساخنة كثير كثير ،، خلاص عاد مسختوها ، رجعونا للفن المحترم بسام كوسى سلوم حداد جمال سليمان وغيرهم من الفنانين المتحرمين اللي يحترموا جمهورهم وجمهورهم يحترمهم تحيه كبيرة لهم".

أحداث فيلم "أنا وأنت وأمي وأبي"



تدور أحداث الفيلم حول قصة حب جمعت بين جندي على حاجز وفتاة تعيش بالجوار، يواجه الثنائي الأختلافات السياسية ومشاكل الحرب، ويتناول الواقع المعاش واليومي في سوريا.