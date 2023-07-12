بعد غياب 6 سنوات.. زين مالك يتحدث عن أزمته مع والدة جيجي حديد

قرر النجم الإنجليزي- الباكستاني زين مالك من التطرق للحديث عن أزمته مع يولندا حديد، والدة حبيبته سابقًا جيجي حديد، التي اتهمته بخنقها والاعتداء عليه لفظيًا وجسديًا، وذلك بعد 6 سنوات من التزامه الصمت والابتعاد عن إجراء مقابلات صحفية.

زين مالك يتحدث عن أزمته مع والدة جيجي حديد



في التفاصيل، أطلَّ زين مالك ضيفًا في بودكاست Call Her Daddy وأوضح أنه تعامل مع الحادثة بأفضل طريقة ممكنة حينما وصفها أنها "شأن عائلي"، وقال: "لا أتدخل عندما يتحدث الناس عبر الإنترنت. الشيء الأكثر قيمة بالنسبة لي هو الوقت ولا أريد أن أبرر نفسي".

وأوضح أنه والأشخاص المعنيين كانوا يدركون ما حدث وذلك كان الأهم بالنسبة، وأضاف: "لم أكن أرغب في لفت الانتباه ولم أرغب بتراشق الاتهامات جيئةً وذهابًا معها، كي لا تقرأ ابنتي هذه القصص في المستقبل".

وتابع: "أعتقد أنني تعاملت مع الأمر بأفضل طريقة وهذا كل ما يجب أن يقال. كان هناك الكثير من السلبية.. إنها قضايا عائلية أفضل الاحتفاظ بها في الأسرة. أنا أعمل بشكل كبير مع طفلتي إذا كان بإمكاني الحصول على 60 ٪ من الحضانة، فسوف آخذها".

زين مالك يتحدث عن ابنته

وتحدث مالك للحديث عن ابنته، قائلًا: "منذ أن أصبح لدي ابنة، الشيء الأساسي في حياتي هو أنني أسعى لأن أكون مثالاً جيداً لها. بأن أقوم بأشياء وأحقق أشياء وأتجاوز أشياء أخرى.. لهذا السبب أقوم بإجراء هذه المقابلة".

وأوضح أنه اعتاد الشعور بالقلق حينما يجري مقابلات، لكنه يريد أن تكون ابنته قادرة على رؤيته والافتخار بانه قادر على تجاوز مخاوفه وقلقه، وأن تقول إنه "شخص لطيف".

وكشف مالك أنه يستخدم "نكات الآباء"، فرغم أن البعض يراه غريب أطوار إلَّا أنها فخور باستخدام هذه النكات لأنه أصبح أبًا.

وتابع قائلًا: "أعتقد أننا وصلنا جميعاً إلى نقطة معينة في حياتنا كبالغين حيث أصبح كل شي يبدو غامضاً ورمادي وممل، وخاي أعادت الألوان إلى حياتي".

