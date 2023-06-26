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بعد الغائها متابعة زين مالك وجيجي وبيلا حديد.. سيلينا غوميز مُتهمة بالعداء نحو المسلمين

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 26 حزيران / يونيو 2023 - 04:41
سيلينا غوميز
سيلينا غوميز

تصدرت النجمة العالمية "سيلينا غوميز" في وقت سابق ولأكثر من مرة، وسائل التواصل الاجتماعي بعد العديد من التصريحات والأخبار حول علاقتها  بحبيبها السابق جاستين بيبر وهايلي والعلاقة المتوترة بينهما.

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وعادت سيلينا الى تصدّر وسائل التواصل من جديد وذلك بعد أنباء عن مشكلة جديدة للنجمة العالمية سيكون ابطالها  هذه المرة كل من زين مالك وجيجي وبيلا حديد ودوا ليبا.

سيلينا غوميز تلغي متابعة زين مالك وجيجي وبيلا حديد
 

خلال وقت سابق أثيرت العديد من الشائعات حول غوميز وزين مالك وجود علاقة رومانسية بينهما خاصة بعد مشاهدتهما معاً لأكثر من مرة ورصدهما وهما يغادران الاستوديو سويًا.
 

وبالرغم من ان علاقة غوميز جيّدة جداً مع زين مالك وحبيبته السابقة عارضة الأزياء الأمريكية من أصول فلسطينية جيجي حديد وشقيقتها بيلا وصديقتهما دوا ليبا، إلا ان سيلينا قامت بخطوة مفاجئة وصادمة وهي الغاء متابعتهم.
 

وأثار هذا الامر استغراب شديد لدى الجمهور الذي اعتبر بأن سيلينا تستعدّ لدراما جديدة سيكون ابطالها زين مالك وجيجي وبيلا حديد خاصة بعد شائعات علاقتها مع زين مالك.

فيما ألمح البعض إلى احتمالية وجود مشاعر كره لدى سيلينا تجاه "الإسلام" لا سيما أن زين مالك من أصول باكستانية وينتمي لعائلة مسلمة وجيجي وبيلا حديد من أصول فلسطينية ووالدهما محمد حديد مسلم.

وهو ما نفاه آخرون معلقين أن غوميز قد تكون شخصية تعشق ان تعيش دور الضحية، وتعاني من مشاكل مع الجميع لكن من المستحيل أن يكون السبب مشكلتها مع أصولهم.

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والجدير بالذكر ان كثرة مشاكل غوميز دفعت العديد من الجمهور للإشارة لوجود مشاكل في شخصيتها ووصفها بالشخصية التي تعشق الدراما وعيش دور الضحية.

وكانت سيلينا غوميز قد تصدّرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن علاقتها السابقة بالنجم "جاستين بيبر" الذي تزوّج بعارضة الأزياء هايلي بالدوين بعد انفصاله عنها مباشرة.
 

 

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