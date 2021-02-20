أحلام تطرح (فدوة عيونك) بعد سنوات من الغياب

طرحت الفنانة الإماراتية أحلام ألبومها الجديد (فدوة عيونك) عبر قناتها على (يوتيوب).

ونشرت أحلام عدد من بوسترات الأغاني عبر حسابها على (تويتر)، وظهرت في البوسترات وهي ترتدي ملابس تحمل الطراز الفرعوني، حسب موقع مصراوي.

ويضم الألبوم 24 أغنية جميعها باللهجة الخليجية، من بينهم أغنيات: (فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك).

وتتعاون أحلام مع الأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبد الله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة، كما سيظهر اسم الشاعر تركي آل الشيخ للمرة الأولى رفقة أحلام.وبالنسبة للملحنين، فتتعاون أحلام هذه المرة مع عدد من الملحنين منهم الملحن الموسيقار الدكتور طلال، وسهم وناصر الصالح، وياسر بو علي، وعبد القادر الهدهود.

ويُعد (فدوة عيونك) أولى الألبومات الغنائية للفنانة بعد فترة غياب دامت 5 سنوات.