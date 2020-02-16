بعد فترة زواج قصيرة..محمد علي رزق يعلن انفصاله عن سارة فهيم

كشف الفنان المصري محمد علي رزق، عن انفصاله عن زوجته المذيعة سارة فهيم بعد فترة زواج قصيرة .

وكتب رزق علي صفحته على موقع فيس بوك "وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " صدق الله العظيم، أنا انفصلت أنا وسارة...الحمد لله علي كل شيء.. شكراً ليكي كنتي خير زوجة.. دعواتكم ربنا يعوضها خير ويعوضني خير".

ويشارك رزق في رمضان المقبل في مسلسل "ليالينا" وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى ويعتمد على 4 شخصيات رئيسية وهم صابرين، غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى.

وشارك رزق، مؤخرا، في مسلسل "شبر مية"، إنتاج سينرجي وسيليمديا، ويشارك في بطولته أحمد السعدني، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندا موسى، نهى عابدين، ثراء جبيل، حنان سليمان، رجاء الجداوي، إنعام سالوسة، تأليف شريف بدر الدين، إخراج طارق رفعت.

كما شارك "رزق"، في الموسم الرمضاني السابق من خلال مسلسل أبو جبل، ومسلسل كلبش 3، كما ظهر كضيف شرف في مسلسل علامة استفهام.

وسبق أن أعلن محمد علي رزق عبر تصريحات صحفية أنه يهتم بها بشدة دائمًا بمتابعة ردود فعل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الأعمال التي يقدمها، مشددا على أنه يقرأ جميع التعليقات ويحرص على التواصل مع الجماهير للتعرف على وجهة نظرهم وأيضا شرح وجهة نظره.

وأضاف الفنان المصري أنه يهتم بمتابعة الجمهور بشكل مستمر لأنه أساس صناعة الدراما والسينما، وبدونه لن توجد هذه الصناعة من الأساس ــ على حد قوله.

وكان الفنان الشاب محمد على رزق قد احتفل بحفل زفافه على المذيعة سارة فهيم، في شهر يوليو 2019، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط الأهل والأصدقاء.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: