بعد فضيحة زواجه العرفي.. تامر حسني يصدم الجميع بتقليد مصطفى قمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم يجمع النجميين المصريين تامر حسني ومصطفى قمر، حيث يحاول الأول تقليد صوت الأخير باحترافية.

قرر تامر حسني تقليد صوت النجم مصطفى قمر وأداء أغنيته "خايف اقولك" من فيلم "الحب الأول"، إذ حاول ترفيع صوته وتغير نبرته ليتماشى مع صوت قمر المميز، وغنى: " يا حبيبي نفسي أقولك ع اللي بيا، بس خايف يجي يوم وتلوم عليا، ليه قابلتك ليه ليه، ذنب قلبك إيه".

وصفق الجميع لأداء حسني وسط ضحكاتهم، وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي باتقانه للصوت، فكتبت إحداهن: " مبدع تامررر، فناني ايام المراهقه".

وعلَّق آخر: "يسعد جوكم والله احلى فنانين 👏 هضامة وتفاهم واخلاق".

وكتب آخر: "ابدع تامر و الله و يستحق يكون نجم و متواضع و محب لجمهوره".

تامر حسني والزواج العرفي

ويأتي انتشار الفيديو بعد فضيحة زواج تامر حسني عرفيًا من الممثلة المصرية يارا السكري، حيث ادعى حساب يحمل اسم "Khaled_sawaf12"عبر موقع "إنستغرام" أن النجم تزوَّج عرفيًا من فتاة حسناء مُرفقًا بعقد زواج عرفي فارغ دون أي معلومات تشير إلى الشخصيات التي تم بينها العقد.

وانتشرت الشائعات بعد ظهور السكري برفقة النجم في إحدى حفلات الزفاف التي أحياها مؤخرًا، وأطلَّت مرتديةً فستان سترابلس أبيض اللون أنيق، وأسدلت خصلات شعرها الأشقر المموج على جانبي كتفها.

رد بسمة بوسيل على زواج تامر حسني عرفيًا

من جهتها، نشرت بوسيل عدة منشورات عبر خاصية "إنستغرام ستوري" توجه فيها رسالة غضب لشخص يحاول التأثير على علاقتها دون ذكر الاسم، في المنشور الأول كان إعادة لمشاركة منشور باللغة الإنجليزية، جاء فيه: "إياك إعادة صداقتك مع شخص حاول تدمير شخصيتك، أو مالك، أو علاقاتك.. الأفعى تتخلص من جلدها كي تصبح أفعى أكبر حجمًا".

كما نشرت منشور آخر، جاء فيه: "يا رب يخلصني من الناس المنافقة والخيانة اللي في حياتي، ويعوضني عن صبري".