تامر حسني يخون بسمة بوسيل مجددًا.. وزواج عرفي يجمعه بهذه الحسناء!

لن يهنأ النجم المصري تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية بسمة بوسيل بعلاقة زوجية صحية بعيدة عن المشاكل وشائعات الخيانة، فقد ادعت بعض التقارير وجود علاقة تجمع الفنان بفتاة جميلة.

ادعى حساب يحمل اسم "Khaled_sawaf12"عبر موقع "إنستغرام" أن تامر حسني قد تزوَّج عرفيًا من فتاة حسناء تدعى يارا السكري، حيث نشر صورة لعقد زواج عرفي فارغ دون أي معلومات تشير إلى الشخصيات التي تم بينها العقد.

وشاركت إحدى الحسابات الخبر عبر "إنستغرام ستوري"، وأرفقها بتعليق مُشيراً إلى بسمة بوسيل: "لازم يبسمة تردي وتسكتيهم زودوها أوي، واحد قال اشاعة الكل جري وراه وصدقه وكبره الموضوع أوي".





من جهتها، نشرت بوسيل عدة منشورات عبر خاصية "إنستغرام ستوري" توجه فيها رسالة غضب لشخص يحاول التأثير على علاقتها دون ذكر الاسم، في المنشور الأول كان إعادة لمشاركة منشور باللغة الإنجليزية، جاء فيه: "إياك إعادة صداقتك مع شخص حاول تدمير شخصيتك، أو مالك، أو علاقاتك.. الأفعى تتخلص من جلدها كي تصبح أفعى أكبر حجمًا".

كما نشرت منشور آخر، جاء فيه: "يا رب يخلصني من الناس المنافقة والخيانة اللي في حياتي، ويعوضني عن صبري".

وتأتي الشائعات بعد ظهور السكري برفقة تامر حسني في إحدى حفلات الزفاف التي أحياها مؤخرًا، وأطلَّت مرتديةً فستان سترابلس أبيض اللون أنيق، واٍدلت خصلات شعرها الأشقر المموج على جانبي كتفها.

بسمة بوسيل تطلب الطلاق من تامر حسني

ويجدر الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم تامر حسني بيارا السكري، التي ظهرت معه بدور فتاة ليل في فيلم "الفلوس"، حيث أن علاقته ببوسيل كانت على حافة الطلاق بعدما طلبت منه الأخيرة الانفصال عقب انتشار شائعات علاقته الغرامية بالسكري.

وكانت بوسيل قد أكَّدت أنها في صدد التحضير لأوراق الطلاق بمنشور شاركته عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، جاء فيه: " لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعملي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور.. كمان أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق.. لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة .. بالتوفيق للجميع".

وقد تدخل الكثيرون للإصلاح بين بوسيل وحسني، لتعود علاقة الثنائي لمجاريها، لكن السؤال الآن هل ستستمر العلاقة أم ستنتهي؟