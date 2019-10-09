بعد مرور عام على وفاتها.. تولاي هارون تحيي ذكرى شقيقتها الراحلة دينا هارون بكلمات مؤثرة

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، فجع الوسط الفني بوفاة النجمة دينا هارون، لذا حرصت الفنانة تولاي هارون على إحياء ذكرى وفاة شقيقتها وشاركت مقطع فيديو عبر حسابها على إنستغرام أرفقته بتعليق مؤثر عبرت فيه عن اشتياقها الكبير وحزنها على فراقها.

وظهر في مقطع الفيديو لقطات للراحلة دينا هارون بالإضافة إلى بعض صورها برفقة ابنها الوحيد "كرم"، وكتبت لها شقيقتها في ذكرى وفاتها بعد عام وقالت: " متل هاليوم ودعتك وكسرتيني متل هاليوم خسرتك وخسرت حسك بالدنيا متل هاليوم ماعاد عندي اخت.. دينا انتي بمكان أحسن من هالدنيا كل يوم بشتقلك اكتر من اليوم اللي قبلو ياحبيبة قلبي إشتقتلك كتير وبحبك كتير".

وشاركت في إحياء ذكرى الراحلة أيضًا الفنانة شكران مرتجى، والتي نشرت صورتها خلال زيارتها لقبر دينا هارون وعلقت قائلة: " اليوم مرق سنة ع فراق الغالية الحبيبة أم كرم دينا هارون الله يرحمها ويسامحها ويسكنها فسيح جناته ويصبر تولاي حبيبتي".

وأضافت: " الصورة انا موجودة فيها لقول الوفى مو كلام فعل الله يرحمك حبيبتي".

وكانت الفنانة الراحلة دينا هارون قد تم نقلها للمستشفى قبل رحيلها بخمسة عشر يومًا، لمعاناتها من تجلطات معوية ومشاكل في التنفس.

وكان الأطباء قد اضطروا إلى استئصال جزء من الأمعاء بعد بقائها أسبوع بالعناية المركزة، ثم تطور الأمر إلى مشاكل في رئتيها انتهت بوفاتها وسط ذهول الوسط الفني و جمهورها.

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