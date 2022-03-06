طفلة مسلسل "هند والدكتور نعمان" تظهر بعد غياب 38 عامًا.. لدي توأم اطول مني

مرّ ما يقارب أكثر من 38 عامًا منذ عرض الحلقات الاولى من المسلسل المصري الشهير "هند والدكتور نعمان" على القنوات المصرية.

طفلة مسلسل "هند والدكتور نعمان" في أول ظهور لها بعد 38 عاماً

صرحت النجمة المصرية "ليزا شحاتة" في مداخلة هاتفية مع الاعلامي رامي رضوان وذلك في البرنامج الحواري مساء DMC، حيث كشفت من خلال مكالمتها عن حياتها الشخصية كيف أصبحت.

وكشفت "ليزا شحاتة" بأنها هاجرت الى الولايات المتحدة الأمريكية، فقالت على الهاتف: "أنا روحت إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأنا عمري 12 سنة تقريبا، ودخلت المدرسة على طول، وبعدها اتجوزت بدري، ومع اني كنت مقررة أرجع مصر بس كان عندي ولاد وأمي ماتت فكان كل تفكيري في اولادي وبس ونسيت نفسي".

أما حول سؤال الناس عنها فقالت ليزا: "أنا شلت الضفاير دلوقتي، وأنا موجودة ولساتني عايشة متقلقوش، بس انا سبت مصر من عام 1989 ورحت لكاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية".

وتابعت ليزا في حوارها: "وحشتني مصر جدا ووحشني البط والطعمية والفول وأهلها وحشوني، كل حاجة فيها وحشتني جداً، أنا خلفت توأم بس هم أطول مني دلوقتي من أطفال".

وحول تذكّر الناس لها ولدورها الكبير في المسلسل اختتمت ليزا حديثها بقولها: "انا مش مصدقة نفسي انه الناس لسا فاكراني، انا هنا مش بتفرج على التلفزيون كتير وانا أشكركم على استضافتي في البرنامج".

نبذة عن مسلسل "هند والدكتور نعمان"

خطفت النجمة الطفلة "ليزا شحاتة" الأضواء بعد ان شاركت الفنان الكبير كمال الشناوي بطولة مسلسل "هند والدكتور نعمان" عام 1984، بالإضافة إلى مشاركتها في فيلم "كراكون في الشارع" مع عادل امام ويسرا.

وتوقّع الجممهور لها مستقبل مهني باهر ولكنها اختفت عن الأنظار بطريقة مفاجأة.