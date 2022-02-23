هل خلعت الفاشينيستا الكويتية مرمر الحجاب؟ شاهدوا الصور

فاجأت الفاشنيستا ونجمة السوشال ميديا الكويتية مريم رضا، المعروفة بـ"مرمر"، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بخلعها للحجاب وظهورها بشعرها.

وفي بداية الأمر، نشرت مرمر سلسلة من الصور عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"إنستغرام" صورة لنصف وجه فتاة وبشعرٍ مكشوف وهو ما أثار تكهنات حول اتخاذها قرارًا بخلع الحجاب.

وبعدها نشرت صورة ثانية ليد فتاة تمسك فنجان قهوة عربية دون الكشف عن وجهها، لتنقسم آراء المعلقين بين من رجح بأن من ظهر في الصورة هي الفاشنيستا مرمر وبين من استبعد ذلك.

أما اليوم، نشرت مرمر صورة لها وبشعر مكشوف من جلسة تصوير رفعت فيها يديها في إشارة اعتبرها البعض وكأنها تحررت من شيء ما.

ولكثرة الجدل حول قرار مرمر بخلع الحجاب أم لا، غيرت الفاشنيستا الكويتية صورتها الشخصية على حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" واضحة حد لتكهنات متابعاتها.

وكانت الفاشنيستا مرمر قد عُرفت في الكويت ودول الخليج العربي بستايل الفتيات المحجبات المحترمات، واكتسبت شهرة واسعة نظرًا لطريقتها في تنسيق الملابس المحتشمة الأنيقة.

ويتابع مرمر على تطبيق "إنستغرام" أكثر من 2 مليون شخص.

وورد اسم مرمر في قضية غسيل أموال التي انشغل بها الشارع الكويتي قبل نحو عامين قبل أن تثبت برائتها ويتم رفع الحظر عن أموالها.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد رفعت التحفظ عن أموال المشاهير التالية أسمائهم وهم : "فوز الفهد، ومشاري بو يابس، وفرح الهادي، وجمال النجادة، وحليمة بولند".