بعد معرفتها بزواجه سرًا.. لمى الأصيل وباسل يكشفان أسرار صادمة عن علاقتهما

صدمت مشهورة السوشال ميديا السورية لمى الأصيل بعد اكتشاف خيانة زوجها باسل لها مع عدة فتيات، وإقدامه على الزواج سرًا من فتاة أخرى تدعى "دانية الريحاوي.

لمى الأصيل تنهار بعد اكتشاف خيانة زوجها باسل لها

وظهرت لمى في مقاطع فيديو شاركتها عبر حسابها في "سناب شات" منهارة بالبكاء وتتصرف بطريقة هستيرية أثناء حديثها عن تفاصيل ما وقع لها، لافتة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تعلم بخيانته لها، فقد اكتشفت إقدامه على هذا الفعل سابقًا إلَّا أنها سامحته وفتحت صفحة جديدة في حياتهما.

كما كشفت أنه كان يتحدث مع فتاة أخرى غير دانية الريحاوي، تدعى حلا التطري، وذلك قبل ثلاثة أشهر.

وأعربت الأصيل عن صدمتها، متسائلة حول ما إذا أقدمت على فعل خاطئ لتلقى هذه المعاملة، كما هاجمت كل من ساعد زوجها من أصدقائها وأقاربها، وتستر على فعلته.

لمى الأصيل تطرد باسل من منزلها

ووثقت الأصيل مقطع فيديو يوثق لحظة طردها باسل من منزل الزوجية، مُشيرةً إلى الأخير اتهم والدها بـ"قلة الشرف"، للسماح لها بالبقاء في منزلهم، لافتًا إلى أن كل همه أن تحصل على أمواله.

زوج لمى الأصيل يرد على هجومها

ورد باسل على الجدل المثار حول الموضوع، مؤكدًا أن انفصالهما وقع قبل عدة أشهر ولم يكن لأحد علاقة بالموضوع، إذ أن السبب يعود لتركمات بينهما على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.

وأوضح أن لمى أهملته هو وولديهما (جاد وسامي)، وكان جلَّ أولوياتها هي شهرتها والسوشال ميديا، وخروجاتها، ومؤامراتها، إذ أنه يعيش بمفرده من فترة طويلة ويمارس نشاطاته بمفرده، كما يعتني ويعد الطعام لأولادهما، بينما عي مشغولة بهاتفها.

كما ادعى باسل وجود رسائل غير لائقة تجمع لمى الأصيل ومشهور السوشال ميديا عمرو مسكون، مطالبًا إياهما بنشر مقتطف من الرسائل.

كما أبدى انزعاجه من سماح لمى لعمرو مسكون بإهانته والحديث عنه بطريقة غير مهذبة.