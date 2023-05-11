غيث مروان يرد على اتهامات بيسان اسماعيل: "مبروك طلعتي ترند"

رد اليوتيوبر السوري غيث مروان على مشهورة السوشال ميديا بيسان إسماعيل، بعد اتهامها إياه بطردها من حفل زفافه، رغم تلقيها دعوة شفهية منه خلال تواجدهما معًا في إحدى المناسب.

غيث مروان يرد على اتهامات بيسان اسماعيل

وفي تصريح له مع برنامج "ET بالعربي"، أكَّد غيث مروان أنه لم يرسل دعوة لبيسان لحضور حفل الزفاف، كما أن لا علاقة تجمعهما ولم يتقابلا من قبل، وفي حال كانت تمتلك بطاقة دعوة لحفل زفافه، فيجدر برجال الأمن السماح لها بالدخول.

وأعرب مروان عن صدمته لخروج بيسان عبر السوشال ميديا للحديث عن الموضوع، إذ توجب عليها الاتصال به ومعاتبته، بدلًا من الحديث بهذا الشكل.

وأشار إلى أنها لم تتصل به أو بزوجته سارة أو مع أحد أصدقائه للسماح لها بالدخول، كما لفت إلى أنها قابلت زوجته في الكواليس لكنها لم تطلب منها الدخول إلى الحفل.

شقيقة غيث مروان ترد على بيسان إسماعيل

أما بشأن اتهام شقيقة غيث مروان، لما مروان، بأنها المسؤولة عن عدم السماح لبيسان من دخول الحفل، كشفت أن لا علاقة تجمعها ببيسان، وأعربت عن غضبها لحركتها في يوم فرح شقيقها، وقالت: "ما بهون يطلع هيك كلام علينا".

وشددت لما أنها لم تتلقَ أي اتصال من رجال الأمن أو من بيسان، فلو كانت تدرك تواجدها في الخارج لأدخلتها الحفل دون تردد.

غيث مروان يتهم بيسان بمحاولة تصدر الترند

كما توجَّه مروان عبر خاصية التعليقات، وكتب: "توضيح: لم يتم عزيمة بيسان لا شفهيًا ولا عن طريق المزح ولا حتى في حفلة نور.. توضيح ثاني: أنا متأكد أنه بكرا رح تطله يا إما بفيديو يوتيوب أو بشي مقابلة اتألف قصى تانية الله أعلم شو هي".

وتابع: "توضيح أهم: ما رح أرد مرة تانية على دراما انتي عملتيها من ولا شي، المهم مبروك طلعتي ترند متل ما كان بدك وهلا خليني انبسط بزواجي لو سمحتي".