بعد منحها لقب "أجمل تيتا".. منى أبو حمزة تكشف هوية الطفل الذي ظهر معها مؤخرًا

شاركت الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة صورة جديدة لها تجمعها مع طفل رضيع قلبت فيها السوشال ميديا بسبب تساؤل الجمهو عن هوية الطفل ومن يكون.

منى أبو حمزة تثير الجدل بسبب صورتها مع طفل صغير

ظهرت أبو حمزة بالصورة بفستان صيفي بدون اكمام وتركت شعرها منسدلًا وهي تحمل طفل رضيع مكتفية بإلقاء التحية على جمهورها دون الكشف عن هوية الطفل.

وفي الوقت الذي تغزل عدد كبير بجمال الإعلامية اللبنانية اللافت والمبهر، راح عدد كبير لمنحها لقب "أجمل تيتا" مرجحين أن يكون الطفل حفيدها، لتنهال التعليقات حول هذا الأمر.

إلا ان الإعلامية اللبنانية كشفت هوية الطفل من خلال ردها على أحد التعليقات وأشارت أنها تتمنى أن تحمل لقب تيتا قريبًا لكن الطفل هو ابن شقيقها وقالت في أحد التعليقات: "مو تيتا مع إني أتمنى".

من هي منى أبو حمزة؟

هي إعلامية لبنانية من مواليد عام 1972، بدأت مشوارها في تقديم البرامج من خلال برنامج "حديث البلد" الذي عرض على قناة ام تي في اللبنانية.

وفي عام 2015 شاركت في لجنة تحكيم برنامج المواهب مذيع العرب إلى جانب الفنانة المصرية ليلى علوي و الإعلامي اللبناني طوني خليفة.

كما شاركت في لجنة تحكيم ديو المشاهير إلى جانب أسامة الرحباني وطارق أبو جودة، وقدمت الإعلامية اللبنانية النسخة العربية من برنامج «حكايتي مع الزمان.

وعلى صعيد الشخصي فإن الإعلامية اللبنانية متزوجة من رجل الأعمال بهيج أبو حمزة ولديها 3 أولاد وهم أيمن، ياسمين، إياد.