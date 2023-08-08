ما حقيقة مشاركة النجم "كريم عبد العزيز" في المسلسل التركي "طائر الرفراف"؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انضمام النجم المصري الشهير "كريم عبد العزيز" الى المسلسل التركي "طائر الرفراف" خلال الاسبوع الماضي.

حقيقة انضمام كريم عبد العزيز الى طائر الرفراف



تداولت صفحة خاصة بمحبي مسلسل طائر الرفراف على فيسبوك خبر انضمام النجم المصري "كريم عبد العزيز" الى المسلسل التركي الشهير في موسمه الثاني الذي سيبدأ تصويره خلال الشهر الحالي على أن يعرض في شهر سبتمبر المقبل.



وزعمت هذه المصادر بأن كريم عبد العزيز سينضم الى المسلسل التركي ليجسّد دور والد سيران الحقيقي، وذلك باعتبار أن والدها "كاظم آغا" ليس والدها الحقيقي.



ويبدو ان عشق الجمهور العربي للعمل جعلهم متحمسون لأن يضم عدد من النجوم العرب، وحقيقة الأمر أن هذا الخبر مجرد مزحة من احد معجبي المسلسل وانتشرت بشكل كبير ليتم تداولها على انها حقيقة.

نبذة عن مسلسل طائر الرفراف



يروي العمل قصة الشاب فريد "مارت رمضان ديمير" المتهور وغير المسؤول الذي يقرر جده هاليس آغا تزويجه من فتاة بسيطة حتى تتمكن من تغييره.

يرتبط فريد بـ سيران التي يجبرها والدها على هذه الزيجة، ويضطر الثنائي لعقد اتفاقية على أن يظهران أمام العائلتين كأنهما زوجين على ان تكون علاقتهما رسمية فيما بينهما.

ومع مرور الوقت ومواجهتمها سويًا العديد من الأحداث يجدان نفسهما وقد وقعا في حب بعضهما لتزداد صعوبة الأحداث.