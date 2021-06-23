بعد نجاح (لو كنت): هيفاء وهبي تحيي حفلا غنائيا في مصر

تحيي الفنانة هيفاء وهبي، في مطلع يوليو/تموز المقبل، حفلاً غنائياً في الساحل الشمالي بمصر، كما أنها تستعد لإكمال أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه في الفترة المقبلة.

يذكر أن هيفاء وهبي قامت بزيارة سريعة لمصر منذ أيام قليلة، شاركت خلالها في إحدى الحفلات، كما أنها قامت بتسجيل أغنية جديدة مع الفنان أكرم حسني، التي تم طرحها منذ أيام، وهو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما، ويحمل عنوان (لو كنت)، من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري.

وأعلنت وهبي في وقت سابق عن عملها الجديد (لو كنت)، وشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بها.

وحازت أغنيتها الجديدة على نسب مشاهدات عالية جدا على موقع (يوتيوب) وحظيت باهتمام واسمع من قبل محبيها ومحبي الفنان حسني.

كما نشرت هيفاء مجموعة من الصور لشخصية (باربي)، التي ظهرت فيها بالكليب، واختارت لتبدو شبيهة باللعبة الشهيرة بنطالاً من الجلد الأسود مع توب بسيطة باللون الزهري، ووضعت شعراً مستعاراً أشقر مع مكياج صارخ. وعلّقت على الصور بطريقة بسيطة للترويج للأغنية قائلةً: (لو كنت لعبة... كنت هابقى عروسة باربي لابسة بامبي).