بعد نهاية (عروس بيروت2): هل تعتزم أسرة العمل تقديم جزء ثالت؟

كشفت الفنانة السورية مرام علي في لقائها مع برنامج (ام بي سي تريندج) أنه لا نية لتقديم جزء ثالث من مسلسل عروس بيروت، لافتة الى ان على جميع العاملين في المسلسل لابد من تقديم أعمال فنية اخرى، حسب موقع صدى البلد.

ويبرز العمل العلاقة المميزة بين فارس وأخوته الثلاثة، ثم قصة الحب التي تجمعه بثريا الفتاة المفعمة بالحيوية والطاقة، قبل أن تبدأ المشاكل والصراعات والمواجهات التي تستمر طويلًا، وقام بغناء مقدمة العمل النجم الفلسطيني محمد عسّاف، وكتب الصيغة العربية منه نادين جابر وبلال شحادات.

مسلسل (عروس بيروت) من كتابة نادين جابر وبلال شحادات، وبطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، وفارس ياغي، ومرام علي، ونخبة من النجوم.

هذا و عُرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل عروس بيروت خلال الساعات الماضية، إلا أن نهايتها تختلف عن النسخة التركية للمسلسل، ففي النسخة التركية، تعود عائلة الضافر إلى القصر وتتزوج ليلى من المحامي عادل، ثم تصاب بالزهايمر لتودع الحياة بعد ذلك، وهو ما لم يحدث في الحلقة الأخيرة من مسلسل (عروس بيروت)، حيث تركت العائلة القصر وذهبت لتعيش في بيت بسيط، ويظهر بعد ذلك (آدم) وهو يتجول في القصر وحيداً.