بعد ويجز ومحمد رمضان..عمرو سعد يثير الجدل بقميص نسائي شفاف

أثار الفنان المصري عمرو سعد غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهورها بإطلالة نسائية شفافة، وذلك بعد أيام من ارتداء زميله الفنان محمد رمضان قميصًا وصف بـ"النسائي".

عمرو سعد بإطلالة نسائية

شارك عمرو سعد متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" صورة له بقميص أسود من قماش الشيفون الشفاف، كشف عن صدره العاري ووشمه، فيما تزيَّن بعقد من اللؤلؤ الأبيض الذي التف حول عنقه.

وأبدى المتابعون غضبهم واستياءهم من إطلالة سعد، فعلَّق أحدهم: "ياسطى الشيفون ده للبنات"، وأضاف آخر: "استرجل يا فنان وبلاش تقلد الاهبل التاني انت احسن من كده"، وعلَّق ثالث: "لازم تعرفو انكم قدوه لكتير من الشباب والمراهقين .. للاسف انحطاط اخلاقي وفن هابط وفنانين زباله".

محمد رمضان بقميص شيفون في عيد ميلاده



وتأتي إطلالة سعد، بعد إثارة محمد رمضان الجدل بارتدائه قميصًا أبيض من قماش الشيفون زيِّن بحبيبات الترتر البراقة، في حين جاء بحواف صدفية وبأكمام فضفاضة، وذلك خلال احتفاله بعيد ميلاده الـ35 في مطعم Pier88 Group الفاخر رفقة نجوم مسلسله "جعفر العمدة" وعدد من نجوم مصر .

وأكمل إطلالته بارتداء بنطال دنيم أسود ممزَّق، وسرَّح شعره على شكل كعكة مرفوعة كالتي اعتمدها في فيلمه "هارلي".

ويعتقد أن القميص مصمم لكلا الجنسين، حيث باستطاعة الرجال ارتدائه والنساء كذلك.

ويجز ييثير الغضب بقميص شفاف

ولا يعتبر رمضان وسعد الوحيدين ممن أثاروا الجدل بظهورهم بإطلالات تعتبر للبعض نسائية، فقد سبقهما مغني الراب ويجز لدى حضوره حفل عشاء لصالح ماركة "فالنتينو".

وتوجَّه ويجز لحضور عشاء فاخر أقامته دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو"، واختار لهذا الحدث قميصًا أسودًا من الشيفون الشفاف جاء مطرزًا بالكريستال البراق من مجموعة "فالنتينو" لموسم خريف وشتاء 2022، نسَّقه ببنطال عريض أسود ذو خصر عالٍ.

ويُشار إلى أن القميص الذي اختاره الفنان الشاب، ويبلغ من السعر 4800 دولار أمريكي، صمم لكلا الجنسين، حيث باستطاعة الرجال ارتدائه والنساء أيضًا.



