عمرو سعد و زوجته يتألقان في أحدث ظهور لهما

شارك الفنان عمرو سعد جمهوره بصورة جديدة مع زوجته شيماء فوزي ، دكتورة إدارة الأعمال والموارد البشرية وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير (إنستغرام)، مما نال اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات و كلمات الإطراء و المديح.

و فنيا، وافق الفنان عمرو سعد بشكل نهائي على المشاركة خلال الموسم الرمضاني القادم في مسلسل درامي جديد، بعد نجاح مسلسله العام الماضي باسم (توبة) أمام ماجد المصري، صبا مبارك، دياب، و أحمد بدير.

ويتعاون عمرو في المسلسل الجديد مع المنتج صادق الصباح منتج أعماله السابقة، والذي اتفق معه على تقديم عمل يقدم فيه شخصية البطل الشعبي أيضا، بعد النجاح الكبير لتلك الشخصية خلال الفترة الماضية، ومن المقرر اختيار باقي فريق العمل خلال الفترة القادمة.