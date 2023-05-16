بعيدا عن شخصية وداد: جوري بكر تحبس الانفاس بإطلالة أنيقة ساحرة

البوابة-خضعت الفنانة جوري بكر لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء أنيقة وهادئة بعيدة تماماً عن عباءة شخصية وداد التى جسدتها في مسلسل (جعفر العمدة) و الذي شاركت فيه و عرض في رمضان الفائت و نال نجاحا جماهيريا كبيرا.



وأطلت جوري بكر بفستان طويل، بكتف واحد و مطرز بأكمله، يدمج اللونين الوردي والأزرق السماوي، و هو من مجموعة صيف 2023 لمصمم الأزياء أحمد مغازي. وأخفى الفستان ملامح حمل جوري بكر، فتصميمه ووجود قطعة بارزة فيه أخفت حملها.



هذا و كانت جوري بكر كشفت عن حملها بعد انتهاء تصوير مسلسل (جعفر العمدة) موضحة أنها لم تخبر أي شخص خلال التصوير بحملها ووجهت الشكر لزوجها الذي سمح لها بالتصوير أثناء الحمل.