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بعيدا عن شخصية وداد: جوري بكر تحبس الانفاس بإطلالة أنيقة ساحرة

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 16 أيّار / مايو 2023 - 02:52
جوري بكر
جوري بكر

البوابة-خضعت الفنانة جوري بكر لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات، ظهرت فيها بإطلالة بيضاء أنيقة وهادئة بعيدة تماماً عن عباءة شخصية وداد التى جسدتها في مسلسل (جعفر العمدة) و الذي شاركت فيه و عرض في رمضان الفائت و نال نجاحا جماهيريا كبيرا.

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جوري بكر
وأطلت جوري بكر بفستان طويل، بكتف واحد و مطرز بأكمله،  يدمج اللونين الوردي والأزرق السماوي، و هو من مجموعة صيف 2023 لمصمم الأزياء أحمد مغازي. وأخفى الفستان ملامح حمل جوري بكر، فتصميمه ووجود قطعة بارزة فيه أخفت حملها.

جوري بكر
هذا و كانت جوري بكر كشفت عن حملها بعد انتهاء تصوير مسلسل (جعفر العمدة) موضحة أنها لم تخبر أي شخص خلال التصوير بحملها ووجهت الشكر لزوجها الذي سمح لها بالتصوير أثناء الحمل.

جوري بكر
كلمات دالة:جوري بكر

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