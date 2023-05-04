جوري بكر تشكو تعرضها للحسد: (الشاحن فرقع في وشي!)

البوابة-كشفت الفنانة جوري بكر،عبر حسابها الرسمي بتطبيق (انستغرام)عن انفجار شاحن المحمول في وجهها، في إشارة منها لتعرضها للحسد.

ونشرت جوري بكر صورة الشاحن المنفجر، وعلقت: (الشاحن فرقع في وشي والله حياتي مش بمبي لا حول ولا قوه الا بالله انا حتي تعبانه والله وبرروح المستشفي كل يوم بس مش عايزه انزل الحاجات دي .. ده غير وجع معدتي الي مش بنام بسببه... قل اعوذ برب الفلق مش شر ماخلق. ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد).

يذكر ان جوري كانت قد لفتت الانظار خلال مشاركتها في مسلسل (جعفر العمدة) الذي عرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وحقق مشاهدات عالية ورد فعل هائل من الجمهور.

والمسلسل من بطولةمحمد رمضان، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، زينة، هالة صدقي، أحمد فهيم ونخبة من النجوم ومن تأليف وإخراج محمد سامي.