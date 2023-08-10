دولتان عربيتان تصدران قرارًا رسميًا بمنع عرض فيلم "باربي".. والسبب الترويج للمثليّة الجنسيّة

ما زال الجدل حول فيلم "باربي" الجديد مستمرًا لا سيما في الدول العربية، حيث بدأ عرض الفيلم مؤخرًا في المملكة العربية السعودية بعد انتشار اخبار حول منع عرضه سابقًا مع وضع قيود حول منع دخول الأطفال تحت سن الـ 15 عامًا.

دولتان عربيتان تقرران منع عرض فيلم باربي

وإلى جانب السعودية هناك عدد من الدول العربية التي سمحت بعرض الفيلم على أراضيها مثل الإمارات العربية المتحدة، في المقابل أصدرت عدد من الدول قرارًا نهائيًا بمنع العمل من العرض.

ومن ضمن البلدان العربية التي منعت عرض فيلم "باربي" في دور السينما لديها مؤخرًا وتحديدًا يوم أمس لبنان، وأعلن وزير الثقافة اللبناني بأن فيلم باربي مُنع من العرض رسمياً على الأراضي اللبنانية.



وأكّد أن السبب الرئيسي وراء منع عرض الفيلم هو ترويجه للمثليّة الجنسيّة، وقال معلقًا على الامر: "الفيلم يتعارض مع القيم الأخلاقية والايمانية، ويروّج للشذوذ الجنسي ويسوّق فكرة وصاية الأب وتوهين دور الأم".



وجاء هذا التصريح بالرغم من أن مارجروت روبي بطلة الفيلم صرّحت خلال وقت سابق أثناء ترويجها بأن باربي وكين لا يحملان ميول جنسيّة لأنهما دمى ليست لديهما أي اعضاء تناسليّة.



وعلى خطى لبنان منعت الكويت عرض الفيلم في دور السينما وذلك بسبب حرصها الكبير على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرّض على العادات والتقاليد في الدولة نفسها.