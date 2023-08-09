جاستن ترودو يتخلى عن باربي وينضم لفريق أوبنهايمر

البوابة - أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو انسحابه من فريق باربي والتخلي السترة الوردية والتوشح باللون الأسود استعدادًا لحضور الفيلم المنافس أوبنهايمر في إحدى صالات السينما في بلاده.

وشارك ترودو مع متابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة أثناء استعداده لحضور فيلم أوبنهايمر برفقة ابنته إيلا.

وشوهد ترودو في الصورة مرتديًا "سترة" باللون ويقف إلى جانب ابنته، بعد يوم واحد فقط من مشاركته التجربة ذاتها لكن من أجل حضور فيلم باربي برفقة ابنه خافيير جيمس.

ورأى متابعو ترودو بأن صورته الجديدة جاءت ردًا على من اتهمه بـ"المثلية الجنسية"، لارتداءه اللون الوردي برفقة ابنه الذي اختار اللون الفوشي من أجل حضور فيلم باربي وإعلان انضمامه رسميًا لفريقها.

وتفاعل متابعو ترودو بطريقة طريفة مع الصورتين، وذكروا بأنه قرأ تعليقاتهم على الصورة الأولى وهو ما دفعه اليوم للتخلي عن اللون الفوشي وارتداء اللون الأسود استعدادًا لحضور الفيلم أوبنهايمر المليء بالأحداث الدرامية.

لكن على ما يبدو أن الأمر مجرد مزحة، وأن ترودو أراد التفاعل بطريقة طريفة مع المنافسة الملتهبة على الساحة العالمية، بين جمهور فيلم باربي وجمهور فيلم أوبنهايمر.

وأرفق ترودو صورته قبل حضور فيلم أوبنهايمر بتعليق جاء فيه: "موازنة الأمور: أوبنهايمر مع إيلا"، وهو ما يدل على أن الأمر مجرد مزحة، وبأنه أراد العدل في معاملة أبناءه وخاصة فيما يتعلق بأمور التسلية والترفيه.

جاستن ترودو "مُغرم" بـ إيمانويل ماكرون

اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم شائعات تفيد بأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو "مُغرم" بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ودعم مروجو هذه الأنباء حجتهم بهذا الشأن بمجموعة من الصور جمعت المسؤولين الكندي والفرنسي لدى مشاركتهما في اجتماعات رسمية على مستوى البلدين.

وأظهرت هذه الصور ترودو وماكرون بأوضاع "حميمة"، وعلى مقربة من بعضهما البعض، الأمر الذي أثار الكثير من علامات الاستفهام لدى البعض.