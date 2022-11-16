بلقيس ترد على منتقدي أغنية (هيا هيا) لكأس العالم 2002

ردت الفنانة بلقيس على الانتقادات التي تلقتها عقب المشاركة في أغنية (Light The Sky) او (هيا هيا) احتفالا ببطولة كأس العالم 2022، بسبب الغناء باللغة الإنجليزية.

وأوضحت بلقيس في تصريحات لبرنامج (ET بالعربي) أنها تتفهم انتقادات الجمهور، ورغبتهم في الاستماع لها باللغة العربية. وأضافت: (اللغة الإنجليزية عالمية وهم في قطر كانوا حابين الأغنية تنتشر).

وأكدت بلقيس أن انتقاد البعض للألوان الداكنة التي ارتداها المطربات والراقصين، لا أهمية لها، وقالت: (عادي مش لازم نمشي في السائد ونعيد تجارب سابقة، شوفوا الجديد، ليه مستعجلين شوفونا بالفينال).

وكان موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد طرح مؤخرا الأغنية الرسمية لافتتاح كأس العالم بعنوان Light The Sky أو (هيا هيا) والتي اشترك في غنائها نورا فتحي، بلقيس، رحمة رياض ومنال.