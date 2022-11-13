بلقيس فتحي تتعرض لموقف محرج في موسم الرياض.. العشرات يغادرون حفلها

تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي لموقف لا تحسد عليه خلال حفلها الغنائي إلى جانب الفنان السعودي محمد عبده في موسم الرياض.

بلقيس فتحي في موقف محرج بموسم الرياض

انتشرت مقاطع فيديو توثِّق لحظة خروج العشرات من الحضور القاعة، عقب انتهاء الوصلة الغنائي لفنان العرب محمد عبده ونزوله من خشبة المسرح، ففور صعود بلقيس فتحي خشبة المسرح وإلقائها التحية على أهل الرياض والحضور، اتجه العديد من الحضور إلى المخرج لمغادرة حفله.

وبدا واضحًا على بلقيس التأثر، حيث وقفت على خشبة المسرح بثبات دون أن تنبس بكلمة واحدة، بينما تحدث بالفرقة الموسيقية تارة وبالجمهور تارة أخرى.

وقيل أن سبب مغادرة الحضور حفلها يعود لانتظارهم الفنان عباس إبراهيم، لكن بسبب عدم ظهوره غضبوا من تصرف اللجنة المنظمة وعبروا عن استيائهم بمغادرة القاعة.

رد فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الموقف الذي وضعت فيه بلقيس بين منتقد ومدافع، فعلَّقت إحداهن: "شي طبيعي اذا واعدينهم بفنان ويجي غيره الكل بيطلع وخصوصاً لو كان عباس ابراهيم الكل كان ينتظره حاضرين واللي متابعين تلفزيون برضه ! وثانياً مو اجباري يجلسون عشان يراعون مشاعرها ! واللي تكلم بصوت عالي هذا تصرف فردي".

في حين علَّقت أخرى: "والله حرام لو عدوه الواحد مايجرحه بل شكل خافو الله فيها والله اشغلو حالكم في خالكم اتركو عنكم الناس والحكي والتجريح".





بلقيس تطرح أغنية "أمام مرايتي"

على صعيد آخر، طرحت بلقيس أغنيتها الجديدة "أمام مرايتي" باللهجة الخليجية عبر قناتها على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، وحققت منذ انطلاقها أكثر من 2 مليون مشاهدة.

وبدأت بلقيس الفيديو المصور بسرد حكاية، قائلة: "كان يامكان بس مش من قديم الزمان قصة بنت تشبه كثير بنات".

وتقول كلمات الأغنية :”أمام مرايتي واقف .. اطالعني و اجهلني .. ‏تغيرت بشكل كلي .. انا مو قادر افهمني .. ‏لا قلبي اللي مثل اول .. ‏و صبري ما بقى به حيل .. ‏ولا شي قادر اتقبّل .. ‏من العالم طفح هالكيل .. ‏مابين ظنونهم ضايع .. يجيبوني و يودوني ..‏خذوا مني هنا عمري .. و بعيد هناك خلوني..‏يجيب الله الفرح بكره .. و يردلي اللي خذوا مني”.