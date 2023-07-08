بلقيس فتحي تطرح (ألف روح) و باللهجة المصرية

البوابة-طرحت المطربة بلقيس فتحي أحدث أغنياتها باللهجة المصرية (ألف روح) على موقع فيديوهات (يوتيوب)، و على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا و تعاونت بلقيس في هذه الأغنية مع الشاعر المصري أحمد حسن راؤول، و الملحن اللبناني غي مانوكيان، و هي من توزيع سليمان دميان و إخراج إيلي فهد.

جدير بالذكر أن بلقيس كانت قد أصدرت بالتزامن مع عيد الأضحى أغنية جديدة بعنوان (غلاك الزم)، من أشعار جموح، و ألحان فايز السعيد، و توزيع و مكساج حسام كامل، و إشراف علي الخوار.

و تعد أغنية (ألف روح) هي رابع اغنيات بلقيس باللهجة المصرية، بعد (دبلوماسي، نتدلع و المزاجنجي).



