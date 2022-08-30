بلقيس فتحي تكشف موقفها من العودة الى زوجها

كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن حقيقة عودتها إلى زوجها السابق سلطان عبد اللطيف،مشيرة إلى استحالة عودتهما مرة أخرى، حتى وإن كان من أجل ابنيهما، بحسب تعبيرها.

وكانت الفنانة بلقيس فتحي قد انفصلت عن زوجها سلطان عبد اللطيف بعدما قامت برفع قضية خلع ضده، مشيرة إلى أن السبب أنه غير متقبل لحياة الشهرة.

وأوضحت بلقيس فتحي، خلال لقاء لها مع الإعلامي ربيع هندي عبر برنامج (ET بالعربي): (في أشياء بنقول لها أهلا وسهلا بالعودة، وفي أشياء بتروح ومش بترجع، وأنا شخصية متسامحة، ولكن لأ مش هينفع نرجع.. والله يوفقه أين ما كان).

يذكر أن بلقيس تزوجت في فندق أرماني داخل برج خليفة عام 2016، وأطلت بفستان زفاف من تصميم السعودية تيما عابد، استغرقت خياطته أكثر من 1400 ساعة، ورصع بأكثر من 20 ألف حجر ماسي، وأنجبت بلقيس ابنها تركي عام 2018.