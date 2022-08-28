بلقيس فتحي تتحول إلى باربي في دبي.. وتشبَّه بليدي غاغا

بدأت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي تعتمد أسلوب الغرابة والإثارة والتميُّز في أزيائها والإطلالات التي تعتمدها في حفلاتها الغنائية.

بلقيس فتحي دمية باربي في دبي

وتحوَّلت بلقيس فتحي لدمية باربي في حفلها الأخير بمدينة دبي، الذي أحيَّته مساء أمس السبت الموافق 27 أغسطس، حيث تألقت مُرتديةً فستانًا قصيرًا باللون الفوشي من توقيع دار الأزياء الإيطالية "فالنتينو" لمجموعة خريف وشتاء 2022، حيث جاء مُزيَّنًا بزخارف وتطريزات براقة اتخذت طابع الورود، بينما جاءت التنورة منفوشة قليلًا.

ونسَّقت فتحي إطلالتها بقفازات وجوارب طويلة باللون الفوشي، في حين انتعلت حذاءً ذو تصميم غريب جاء بكعب عالٍ من توقيع دار أزياء "فالنتينو"، ويبلغ سعره 1157دولار أمريكي، حتى أن البعض تساءلوا كيف كان بمقدورها السير به.

وعلى صعيد التسريحة والمكياج، اعتمدت فتحي مكياجًا من درجات النود، وطبَّقت آيلانير باللون الفوشي لإبراز جمال عينيها، بينما أسدلت خصلات شعرها الناعم على جانبي كتفها.

تشبيه بلقيس فتحي بليدي غاغا

وشبَّه رواد مواقع التواصل الاجتماعي إطلالة بلقيس وارتدائها ذلك الحذاء ذي التصميم الغريب، بالأحذية التي تختارها النجمة العالمية ليدي غاغا لإطلالاتها، فهي دائمًا ما تعتمد الأحذية ذات التصميمات الغريبة والكعوب العالية التي تتجاوز الإعتيادية.





بلقيس فتحي تشوق متابعيها لأغنيتها الجديدة

وفي وقت سابق، حمَّست بلقيس فتحي متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" لعملها الغنائي الجديد بمقطع فيديو لها من داخل استديو التسجيل رفقة المنتج حمدي بدر والملحن المصري محمد يحيى.

وتظهر في الفيديو تتمايل على أنغام الموسيقى، التي تتضمن إيقاع مصري حماسي، ما يعني أن الأغنية القادمة ستكون باللهجة المصرية، وكتبت: "يا جدعان اللي جاي مع المبدعين محمد يحيى وحمدي بدر".

وأعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن حماسهم لسماع جديد مغنيتهم المفضلة من بينهم: الفنانة المصرية آيتن عامر، التي كتبت: "على أحر من الجمر.. لاأستطيع الانتظار".

وعلَّقت إحدى المتابعات: "باين من هالثواني بس عمل حيفجر الدنياء من قوته منتظرينه على نار".

كما روَّجت الفنانة لأغنيتها عبر حسابها على "تويتر"، وكتبت: "طبخنا الطبخة وهي الآن بالفرن".