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بهذا الـ(الجمبسوت) أطلت كارول سماحة على جمهورها في السويد

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 22 آب / أغسطس 2023 - 01:34
كارول سماحة
كارول سماحة

البوابة-شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحه متابعيها عدة صور جديدة لإطلالتها من أحدث حفلاتها التي أحيتها في السويد و لك  لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة (إنستغرام).

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وظهرت كارول في الصور بإطلالة متميزة مرتدية بدلة بيضاء (جمبسوت) مكشوفة، أبرزت جمال جسمها الممشوق، واعتمدت علي المطياد الهادي الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها علي كتفيها.

كاروب سماحة

و كانت الفنانة اللبنانية قد أحيت مؤخرا حفلها الغنائي الثاني في العاصمة  السويدية ستوكهولم، وسط حضور عدد كبير من الجمهور.

وقدمت كارول سماحة لجمهورها العريض عددا كبيرا من الأغاني تنوعت ما بين الجديد والقديم، لاقت تفاعلا كبيرا من الحضور.

كارول سماحة

 

كلمات دالة:كارول سماحة

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