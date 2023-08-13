كارول سماحة جريئة في أحدث ظهور.. جمبسوت أسود براق

أحيت المطربة اللبنانية كارول سماحة حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان "العلمين الدولي" في مدينة العلمين الساحلية شمال مصر. وارتدتسماحة لهذا الحفل "جامبسوت" جريء ومثير للجدل.

وخلال الحفل قدمت الفنانة اللبنانية مجموعة من أبرز أغنياتها الشهيرة التي تميزت بها في الوطن العربي، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وغنت "أضواء الشهرة" و"سهرانين" و"يا رب" و"شو غيرك" و"شكرا".

وذكرت كارول جمهورها المصري بأول أغنية دخلت بها عالم الغناء في مصر، وهي "حبيت دلوقتي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقالت: "هذه أول أغنية قدمتها باللهجة المصرية".

وعبرت المطربة اللبنانية عن سعادتها الغامرة على خشبة مسرح مهرجان "العالم علمين"، مؤكدة أن مصر بلدها الثاني، وتمكث فيها منذ 10 سنوات، موجهة الشكر لكل القائمين على المهرجان.

تفاصيل إطلالة كارول سماحة الجريئة

جاء تصميم الـ"جامبسوت" بقصة أنيقة وفاخرة من باسيل وجاد سودا بقصة مجسمة بدون أي ثنيات أو تفاصيل معقدة بل تميز التصميم باللون الأسود والفضي، حيث تميز بالقصة الـ"كاتسوت" الضيقة التي عانقت جسدها الرشيق بتفاصيل شفافة وأشبه بالـ(Cut Out) حيث احتضنت الأقمشة السوداء والمخملية التصميم برسمة تفصيلية نحتت أشكال وتفاصيل قوام المغنية بشكل أنيق.

وشبه البعض التصميم بتصاميم المدير الفني والإبداعي "كاسي كادووكر" للدار الفرنسية "تييري ميوجلير" حيث يصمم المدير الإبداعي كاسي تصاميم "كاتسوت" في جميع مجموعاته التي يقدمها على مدار السنة للدار والتي أصبحت بمثابة بصمة خاصة بالمصمم الشاب.

وتميز التصميم من "ميوجلير" بالأقمشة الشفافة والخفيفة والقابلة للتمدد بنفس التصميم الذي ارتدته الفنانة اللبنانية كارول سماحة وتتميز الفنانة باختياراتها الجريئة والانيقة.

وانطلقت فعاليات مهرجان مدينة العلمين الجديدة في مصر 13 يوليو/تموز، تحت عنوان "العالم علمين"، وقدم العديد من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر فعاليات المهرجان طوال موسم الصيف.

