بوجه ملطخ بالدماء..ضرب رجل حاول التقاط صورة لميسي وزوجته

اندلع شجار عنيف في المطعم الذي تواجد فيه نجمي كرة القدم ديفيد بيكهام وليونيل ميسي للاحتفال رفقة عائلتيهما، بعد مهاجمة حراس الأمن أحد الزبائن في محاولة منه لالتقاط صور لهما خلسةً.

شجار دموي في احتفال ديفيد بيكهام وليونيل ميسي

وكشف موقع "ميرور" أن الرجل تعرض للضرب من قبل رجال الأمن، بعد ملاحظتهم محاولته التقاط صورة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو، إلَّا أنه نفى التهم الموجَّهة لك مؤكدًا أنه حاول فقط التقاط صورة عائلية في عيد ميلاد ابنته الـ21.

وظهر الرجل في الفيديو التي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بوجه ملطخ بالدماء وقميص مليء ببقع الدماء، فيما صرخت إحدى المتواجدات قائلة: "إنه رجل العائلة لماذا فعلتم هذا؟".

وكشف الرجل، الذي لم يذكر اسمه، تفاصيل الحادثة، قائلًا: "قفزوا علينا وطردوني ولكموني في وجهي. فقط لأن صديقي كان يحاول التقاط صورة مع زوجته، وليس مع بيكهام أو ميسي ، لقد كان شأنًا عائليًا".

من جهتهم، كشفت إدارة المطعم ملابسات الحادثة لافتةً إلى أن الرجل كان ثملًا وعدوانيًا للغاية، وكان يلتقط صورًا لضيوفه بشكل كبير، وطُلب منه التوقف، إلَّا أنه استمر بذلك، ما دفعهم باصحابه للخارج.

وأضافت الإدارة إلى أنه حاول الدخول مجددًا وبشكل عدواني، حينها منع من الدخول.

وغادرت مصممة الأزياء البريطانية فيكتوريا بيكهام المكان مع ابنتها هاربر، البالغة من العمر 21، حيث أوصلتها إلى السيارة المركونة خارج المطعم.



