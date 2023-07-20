فيكتوريا بيكهام تصطحب مصفف شعر الى الحمام خلال حفل تقديم ميسي

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لعارضة الأزياء "فيكتوريا بيكهام" داخل الحمام رفقة مصفف الشعر الخاص بها خلال حفل تقديم ميسي.

فيكتوريا بيكهام تثير الجدل بتواجدها في الحمام إلى جانب مصفف الشعر



وفي التفاصيل حضرت عارضة الأزياء "فيكتوريا بيكهام" حفل تقديم لاعب كرة القدم "ميسي" الذي أقيم بمناسبة انضمامه الى نادي "انتر ميامي" الأمريكي الذي يرأسه زوجها اللاعب السابق "ديفيد بيكهام".



وخلال تواجد فيكتوريا في حفل التقديم تأثّر شعر عارضة الأزياء بالرطوبة المرتفعة في المنطقة فاضطرت بشكل سريع ومفاجئ الى اصطحاب مصفف الشعر الخاص بها واسمه "كيفن بيفز" الى الحمام حتى يضبط لها شعرها ويعيد ترتيبه لاستكمال الحفل.



كما طلبت ابنة فيكتوريا "هاربر" البالغة من العمر 12 عامًَا هي الأخرى المساعدة من مصفف الشعر "كين بيفز" حتى يكوي يعمل على تعديل فستانها عن طريق كي ثنياته بواسطة مجفف الشعر.

فيكتوريا بيكهام ترحّب باللاعب الأرجنتيني ميسي



وعلى صعيد آخر رحّبت عارضة الأزياء وزوجة مالك نادي انتر ميامي بانضمام اللاعب الأرجنتيني الشهير "ليونيل ميسي" إلى النادي، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" مقطع فيديو يظهر فيه ديفيد وهو يقدم وعد للجمهور بضم عدد من ابرز نجوم كرة القدم إلى النادي.



وعلّقت فيكتوريا على الفيديو: "لا املك كلمات كافيه لأعبر عن مدى فخري بديفيد بيكهام ولقد عمل بشكل شاق حتى يجعل اللحظات حقيقية".