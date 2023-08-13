بورجو أوزبيرك بإطلالة شبه عاريّة.. ما غايتها؟

تعرّضت النجمة التركية الشهيرة "بورجو اوزبيرك" الى هجوم كبير من قبل الكاتب التركي "جوناي تشوبان" وذلك بعد فشل مسلسلاتها الأخيرة وتوقّفها.

بورجو أوزبيرك بإطلالة شبه عاريّة تثير الجدل



بعد الغضب الكبير الذي شعرت به النجمة التركية "بورجو اوزبيرك" انتقل الجمهور الى وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق على التغيير الكبير الذي شهدته في حياتها خلال هذه الفترة.



وفي التفاصيل نشرت بورجو صورة لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" بإطلالة شبه عاريّة حيث كانت ترتدي حمّالة صدر شبه مفتوحة باللون الأسود مما أظهر جزء كبير من صدرها.



كما ظهرت بورجو بقصة شعر جديدة وقصيرة حيث يبدو واضحاً بانها اعتمدت هذه التسريحة مؤخراً بعد الانتقادات والهجوم القاسي الذي تعرضت له من قبل الكاتب التركي.



وعلّقت بوورجو على الصورة بإطلالتها الجديدة بشعرها فقالت: "فكرة أن أقص شعري، اخرجي من عقلي" وبذلك أشارت الى ان فكرة قص شعرها كانت تسيّطر عليها في الفترة الأخيرة.

بورجو أوزبيرك تواجه العديد من الانتقادات



وفي وقت سابق اتقد الكاتب جوناي تشوبان النجمة "بورجو أوزبيرك" حيث هاجمها بقوله أن كل مسلسل تقوم ببطولته يفشل فشل ذريع ولا يحصل على نسبة مشاهدات ابداً.



فقال جوناي حول هذا الأمر : "لا أريد أن اذكر اسمها لكن لا ينجح أي عمل لها وفي المقابل كل عمل جديد يتم عرضه عليها أولاً فكيف يحدث ذلك يبدو أن لها واسطة قوية".



وردّت بورجو عليه: "ليتك لا تتحدث بسهولة من خلف الشاشة للناس، وليتك أن تتحدث بأدب قليلاً، ولقد ردّ عليك الجمهور بإجابات جميلة".