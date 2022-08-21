النجمة التركية بورجو أوزبيرك تعترف "أريد شخص يثيرني".. وهذه معايير الحب لديها

تصدّرت النجمة التركية الشهيرة "بورجو أوزبيرك" وسائل التواصل الاجتماعي في الاسبوع الحالي وذلك بعد أن تحدّثت حول حياتها الخاصة والعاطفية من خلال مقابله لها.

بورجو أوزبيرك تكشف معايير الحب لديها

وخلال المقابلة تحدّثت النجمة التركية الشهيرة "بورجو أوزبيرك" حول حياتها الخاصة والعاطفية، حيث أكّدت بأنه لا يوجد شخص مميّز في حياتها في الوقت الحالي.

كما كشفت النجمة التركية "بورجو" حول المعايير الخاصة للدخول في علاقة حب مع شخص ما أو الزواج منه، حيث أكّدت في البداية بأن فارق العمر لديها غير مهم سواء أكان الشخص أكبر منها أم هي من تكبره بالعمر.

أما حول الصفات والمميزات التي تشترط وجودها في الشخص الذي سترتبط معه بعلاقة عاطفية فقد كشفت بورجو بقولها: "يكفي أن يكون هذا الشخص يثيرني في علاقتنا".

وأكّدت بأنها ما زالت تنتظر ظهور هذا الشخص في حياتها ولم تلتقي به حتى هذه اللحظة

آخر أعمال بورجو أوزبيرك

شاركت الفنانة التركية بالعديد من الأعمال والمسلسلات المميزة والتي حققت نجاحًا لافتًا، حيث كان اولها مسلسل "حريم السلطان".

وانتقلت الى أداء ادوار البطولة المطلقة حيث اشتهرت من خلال مسلسل "بنات شمس"، ثم المسلسل التركي الشهير "العشق الفاخر" والذي لعبت فيه دور البطولة المطلقة.

أما آخر أعمالها فهو مسلسل "عشق منطق وانتقام" والذي لاقى نجاحً كبيرًا على المستوى التركي والعربي وهو من بطولتها الى جانب الهان شين وبوراك يوروك وميليسا دونغال.