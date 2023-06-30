بيت ديفيدسون يعاني من اضطرابات عقليّة.. هل تجذب كيم كارداشيان هذا النوع من الرجال؟

أعلن النجم الهوليوودي العالمي "بيت ديفيدسون" عن خبر صادم لجمهوره حول نيته الابتعاد عن العمل وأخذ اجازة لفترة قصيرة عن الجمهور والاعلام وذلك للتركيز على صحه العقلية والنفسية.

بيت ديفيسدون يعاني من اضطرابات الشخصيّة



كشفت مصادر مطلعة بأن النجم الكوميدي "بيت ديفيدسون" يعاني من فترة قصيرة من اضطرابات في الشخصيّة ومشاكل عقليّة مما جعله يدخل الى مركز اعادة التأهيل من اجل التركيز على صحته النفسيّة.



ويخضع بيت ديفيدسون في مركز التأهيل الى العلاج من اضطرابات ما بعد الصدمة والتي تعرف باسم "PTSD" بالإضافة الى اضطرابات الشخصية الحديّة.



ومن المتوقّع ان يخرج بيت من مركز التأهيل في وقت قريب وبسرعة كبيرة وذلك لأنه يتعافى بشكل سريع خاصة وانه يمتلك رغبة كبيرة من أجل التحسن ومراعاة حالته النفسية بحسب العديد من المصادر.

بيت ديفيدسون يعاني من اضطراب الشخصية الحديّة



يأتي خبر دخوله ديفيدسون الى مركز التأهيل العقلي بعد أسبوع من اتهامه بـالقيادة المتهوّرة حيث أنه كان يقود سيارته بطريقة متهوّرة وسرعة عالية جدًا مما أدّى الى اصطدامه في منزل ببيفرلي هيلز لكن لم يبلغ عن اي اصابات أو ضحايا.

كيم كارداشيان واستقطاب المرضى النفسيين



يشار بأن بيت ديفيدسون كان الحبيب السابق لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والتي انفصلت عنه بشكل مفاجئ، وكانت كيم متزوجة من مغني الراب كانيه ويست والذي يعاني هو أيضاً من اضطرابات نفسية وعقلية.

مما جعل الجمهور يتساءل فيما إذا كانت كارداشيان تجذب هذه النوعية من الرجال.